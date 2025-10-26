На iPhone отключат защиту от слежки - Причина
Корпорация Apple может отключить функцию защиты от отслеживания в странах Европейского союза (ЕС) из-за давления властей. Об этом сообщает портал DPA International, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
App Tracking Transparency (ATT) - функция конфиденциальности, которая впервые появилась в iOS 14. Она позволяет ограничивать приложениям сбор данных пользователей в рекламных целях. В конце октября в Apple заявили, что компания испытывает большое давление в Европе и может отключить эту функцию на iPhone.
В заявлении Apple для DPA говорится, что на корпорацию прикладывают "интенсивные лоббистские усилия" в Германии, Италии и других странах Евросоюза (ЕС). По мнению руководителей компании, заинтересованные стороны привлекают внимание к ATT антимонопольные органы. "Эти усилия могут вынудить нас убрать эту функцию в ущерб европейским потребителям", - заметили в Apple.
Журналисты напомнили, что в феврале Федеральное антикартельное ведомство Германии заявило, что ATT может нарушать права разработчиков приложений. Критики Apple заявили, что компания ограничивает сбор рекламных данных сторонним программам, но поощряет слежку для собственных сервисов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре