МИД Азербайджана поздравил Австрию
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Австрию с национальным праздником страны.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства в аккаунте в X.
"Выражаем наши наилучшие пожелания и искренние поздравления правительству и народу Австрии по случаю Национального дня Австрийской Республики. С Национальным днём, Австрия!", - отмечается в публикации.
