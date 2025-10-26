МИД Азербайджана поздравил Австрию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Австрию с национальным праздником страны.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства в аккаунте в X.

"Выражаем наши наилучшие пожелания и искренние поздравления правительству и народу Австрии по случаю Национального дня Австрийской Республики. С Национальным днём, Австрия!", - отмечается в публикации.