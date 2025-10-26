Прокурор Парижа рассказала о расследовании ограбления Лувра

Прокурор Парижа Лор Беко заявила, что более 100 следователей занимаются расследованием ограбления Лувра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она сообщила в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Беко рассказала, что следователи изучают маршрут бегства преступников. Она также подчеркнула, что специалисты могут работать над делом "столько, сколько потребуется".

"Их [следователей] было около 60, а сегодня их более 100. По сравнению с обычным расследованием, ресурсы были увеличены в десять раз", - отметила она.

Прокурор добавила, что на месте преступления собрали более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других материалов. По ее словам, можно говорить о действии преступной организации. "Лично я считаю, что они не стали бы так поступать, если бы не знали, что есть кто-то, кому они могут передать драгоценности, чтобы что-то с ними сделать", - заключила Беко.

Утром 19 октября неизвестные проникли в Лувр. Они надели желтые рабочие жилеты и под предлогом проведения ремонтных работ прошли в галерею Аполлона, где за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона.