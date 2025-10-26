Объем товарооборота между Азербайджаном и странами ЕС вырос - ЦИФРЫ
В период с января по сентябрь этого года торговый оборот с государствами Европейского Союза (ЕС) составил около 15 миллиардов долларов США.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.
Согласно расчетам, основанным на отчете Комитета, этот показатель увеличился на 12,4% или 1,6 миллиарда долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отчетный период торговый оборот с государствами ЕС составил 42% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.
Представляем информацию о торговых операциях Азербайджана с государствами ЕС за январь-сентябрь текущего года:
|
Название стран
|
Экспорт
(в тысячах долларов США)
|
Импорт
(в тысячах долларов США)
|
Общий объем по странам Европейского Союза
|
12 870 256,00
|
2 095 128,76
|
Германия
|
468 173,20
|
635 092,99
|
Австрия
|
43 680,24
|
90 664,37
|
Бельгия
|
1 357,76
|
50 679,28
|
Болгария
|
584 812,72
|
17 465,11
|
Чехия
|
703 093,06
|
55 260,69
|
Дания
|
54 521,15
|
24 792,43
|
Эстония
|
18 219,69
|
9 463,23
|
Финляндия
|
112,68
|
21 657,19
|
Франция
|
89 863,45
|
175 656,59
|
Хорватия
|
537 949,03
|
3 940,45
|
Ирландия
|
174 269,72
|
31 660,83
|
Испания
|
9 854,47
|
160 408,88
|
Швеция
|
1 080,16
|
27 401,98
|
Италия
|
8 530 408,88
|
374 232,98
|
Кипр
|
7 942,11
|
678,88
|
Латвия
|
6 862,80
|
11 391,43
|
Литва
|
2 874,43
|
17 689,86
|
Люксембург
|
70,99
|
744,21
|
Венгрия
|
1 680,49
|
40 299,07
|
Мальта
|
4 170,01
|
352,50
|
Нидерланды
|
140 845,17
|
96 029,32
|
Польша
|
8 176,39
|
113 220,49
|
Португалия
|
385 114,24
|
10 568,46
|
Румыния
|
456 278,43
|
47 556,30
|
Словакия
|
564,78
|
30 857,97
|
Словения
|
8 134,13
|
18 874,60
|
Греция
|
630 145,83
|
28 488,66
