Азербайджанские боксеры завоевали восемь медалей на чемпионате Европы

В Будве (Черногория) завершился чемпионат Европы по боксу среди юношей до 15 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана успешно выступила на турнире, в котором приняли участие 369 спортсменов из 32 стран, завоевав в общей сложности восемь медалей - две золотые, три серебряные и три бронзовые.

Победителями континентального первенства стали Хумар Джафарли (75 кг) и Мехран Расулов (80 кг). Джафарли уверенно победила в финале турецкую спортсменку Ягмур Эрйурт со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27), став первой азербайджанской девушкой, выигравшей чемпионат Европы U-15.

Расулов также одержал яркую победу - в финале он взял верх над украинцем Сергеем Котовским 5:0 (30:27, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27). Для него это уже третья медаль на европейских первенствах - ранее он дважды брал бронзу.

Серебряные медали выиграли Назрин Абдуллазаде (40 кг), Нурлан Мусейибли (66 кг) и Юсиф Агакшиев (75 кг), бронзовые - Онур Гурбанов (42 кг), Эльджан Мусазаде (50 кг) и Эрдем Текин (90 кг).

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла шестое место в общекомандном зачете.