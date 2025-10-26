https://news.day.az/world/1790963.html На Филиппинах началось извержение вулкана - ВИДЕО Вулкан Тааль начал извергаться на Филиппинах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Произошло как минимум три мощных извержения. Они сопровождались образованием шлейфов высотой от 1,2 до 2,1 км над кратерами. Доступ на остров, где находится вулкан, запрещён.
На Филиппинах началось извержение вулкана - ВИДЕО
Вулкан Тааль начал извергаться на Филиппинах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Произошло как минимум три мощных извержения. Они сопровождались образованием шлейфов высотой от 1,2 до 2,1 км над кратерами. Доступ на остров, где находится вулкан, запрещён.
