На Филиппинах началось извержение вулкана - ВИДЕО

Вулкан Тааль начал извергаться на Филиппинах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Произошло как минимум три мощных извержения. Они сопровождались образованием шлейфов высотой от 1,2 до 2,1 км над кратерами. Доступ на остров, где находится вулкан, запрещён.