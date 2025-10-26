На Филиппинах началось извержение вулкана

Вулкан Тааль начал извергаться на Филиппинах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Произошло как минимум три мощных извержения. Они сопровождались образованием шлейфов высотой от 1,2 до 2,1 км над кратерами. Доступ на остров, где находится вулкан, запрещён.