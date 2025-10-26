Прорывные шаги Президента Ильхама Алиева имеют важное значение для всей архитектуры регионального взаимодействия

Интерес к судьбе Срединного коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута - значительно растет. Это сегодня один из ключевых и наиболее актуальных проектов евразийского пространства.

Об этом в комментарии Day.Az сказал политический аналитик, директор Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения КН Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан Айдар Амребаев.

"На мой взгляд, те прорывные шаги, которые предпринял Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности декларация, подписанная с премьер-министром Армении в Вашингтоне, имеют важное значение для всей архитектуры регионального взаимодействия. Это действительно прорывной шаг, который позволяет проекту перейти из стадии концепции в режим реальных действий и практической реализации.

Срединный коридор открыт для всех стран, расположенных вдоль его маршрута, независимо от их политических убеждений и моделей экономического развития. Он несёт огромную пользу для всего региона и, на мой взгляд, имеет большое значение и в глобальном контексте", - считает Амребаев.

По его словам, Транскаспийский международный транспортный маршрут - это первый проект такого масштаба.

"В ходе визита состоялся содержательный разговор по этому поводу, были уточнены важные детали его реализации. Думаю, что ключевыми странами для этого проекта являются, безусловно, Китай на востоке, а также Казахстан и Азербайджан. Это, пожалуй, главное заключение, которое можно сделать по итогам этой встречи

И, конечно, ещё одно важное направление - это активизация торгово-экономического сотрудничества в самых разных сферах. Для Казахстана сегодня особенно актуальны вопросы цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Известно, что в стране приобретён крупнейший в Центральной Азии суперкомпьютер, обладающий значительными вычислительными возможностями. На его базе работает Центр искусственного интеллекта, который, кстати, посетили и лидеры наших стран", - подчеркнул эксперт.

В заключение Амребаев выразил уверенность, что координация усилий Азербайджана и Казахстана, располагающих серьёзными ресурсами - не только финансовыми, но и человеческими, интеллектуальными, - откроет новые горизонты. Я говорю это с уверенностью, поскольку неоднократно встречался с азербайджанскими коллегами и всегда отмечал их высокий интеллектуальный потенциал. Думаю, что именно здесь мы можем создать своеобразный хаб искусственного интеллекта между Азербайджаном и Казахстаном - в пространстве между двумя глобальными технологическими центрами, Европейским союзом и Китаем. Этой возможностью нужно воспользоваться, ведь она сулит серьёзные прорывы.

Хаял Хатамов

Оформление: Мехти Ахмедзаде