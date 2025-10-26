Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Федеральному Президенту Австрийской Республики Александеру Ван дер Беллену.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Федеральный Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Австрийской Республики.

Уверен, что развитие дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Австрией и впредь будет служить интересам наших народов.

В столь знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю народу Австрии постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.