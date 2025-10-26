"Вугар Гашимов" завершил шахматный еврокубок в топ-10

На греческом острове Родос завершился клубный Кубок Европы по шахматам, где азербайджанский клуб "Вугар Гашимов" занял восьмое место.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительном седьмом туре команда в составе Рауфа Мамедова, Айдына Сулейманлы, Ахмеда Ахмедзаде, Реида Самедова, Вугара Манафова, Хазара Бабазаде и казахстанского шахматиста Ногербека Казыбека уступила чешскому клубу "Нови-Бор" со счетом 1,5:4,5. По итогам соревнований "Вугар Гашимов" набрал 10 очков и стал восьмым.

Турецкие клубы "Бейеган Пендик" и "Тюркиш Эйрлайнз", за которые выступают азербайджанцы Шахрияр Мамедъяров и Хаган Ахмед, заняли четвертое и девятое места соответственно. В женском турнире сербская команда "Сирмиум Сремска Митровица" с Говхар Бейдуллаевой в составе финишировала второй, а румынский "Суперчесс", за который играет Ульвия Фаталиева, завершил турнир на четвертой позиции.

Кубок Европы проходил по швейцарской системе.