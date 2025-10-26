Все смартфоны Xiaomi подорожают

Президент корпорации Xiaomi Лу Вейбинг рассказал о росте цен на смартфоны бренда и объяснил причины такого явления. На это обратило внимание Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Экономическое давление отразилось и на ценах на наши новые продукты", - заметил Вейбинг в своих соцсетях. По его словам, все новые смартфоны Xiaomi оказались дороже предшественников из-за высоких цен на модули памяти - одного из главных компонентов телефонов и прочих гаджетов.

Руководитель китайской компании заметил, что выпущенный недавно смартфон Redmi K90 в базовом исполнении - 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти - стоит 2599 юаней. Для сравнения, его предшественника K80 оценивали в 2499 юаней.

Лу Вейбинг заявил, что заметил разочарование потребителей, и поэтому Xiaomi будет продавать самую востребованную модель серии со скидкой. До конца октября Redmi K90, имеющий 512 гигабайт встроенной памяти, будет доступен на 300 юаней дешевле - за 2899 юаней.

Журналисты Reuters отметили, что цены на модули памяти, в том числе выросли из-за спроса, вызванного потребностями искусственного интеллекта (ИИ).