Во Франции указали на ухудшение экономики страны

Франции грозит постепенное долговое удушение из-за дефицита бюджета ВВП в размере около 5,4%. Об этом сообщил La Croix управляющий ЦБ Пятой республики Франсуа Виллеруа де Гало, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Нашей стране грозит не банкротство, а прогрессирующее удушение - прежде всего, все более дорогостоящие процентные платежи, с 30 млрд в год в 2020 году до более чем 100 млрд к концу десятилетия", - заявил де Гало.

Также, по данным рейтингового агентства Moody's, бюджетная проблема Парижа огромна. Управляющий французским ЦБ, в свою очередь, призвал к необходимости решать данную ситуацию "здесь и сейчас". В частности, Франсуа Виллеруа де Гало предложил инструмент прогрессивного налога, в том числе для пожилых людей.