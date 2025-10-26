https://news.day.az/world/1790944.html Белый дом анонсировал встречу Трампа с президентом Бразилии Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Малайзию намерен встретиться с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщил пул Белого дома, ссылаясь на американскую администрацию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Белый дом анонсировал встречу Трампа с президентом Бразилии
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Малайзию намерен встретиться с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Об этом сообщил пул Белого дома, ссылаясь на американскую администрацию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Президент, как ожидается, отдельно переговорит позднее днем с президентом Бразилии", - сказали в пуле.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре