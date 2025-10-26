Белый дом анонсировал встречу Трампа с президентом Бразилии

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Малайзию намерен встретиться с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Об этом сообщил пул Белого дома, ссылаясь на американскую администрацию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Президент, как ожидается, отдельно переговорит позднее днем с президентом Бразилии", - сказали в пуле.