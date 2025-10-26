ЕС вошел в тройку главных торговых партнеров России

Объем российского экспорта в 2024 году увеличился на 18% и достиг $330 млрд, несмотря на западные санкции. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные Немецкого экономического института (IW), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно исследованию, Китай стал крупнейшим торговым партнером России с общим товарооборотом $244,8 млрд. Основу импорта составили российские энергоносители - нефть, газ и уголь.

Вторым по значимости партнером оказалась Индия, активно наращивающая закупки российской нефти. При этом Евросоюз сохранил позицию третьего торгового партнера России с оборотом €67,5 млрд, хотя структура торговли значительно изменилась.

Германия сократила импорт российских товаров на 92%, тогда как Венгрия увеличила на 31%. Существенный рост товарооборота отмечен с Турцией, Египтом, Бразилией и странами Центральной Азии. Аналитики также фиксируют значительное увеличение торговли с Израилем.