Азербайджанский фигурист стал шестым на этапе Гран-при в Китае

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев успешно выступил на этапе серии Гран-при по фигурному катанию Cup of China, который прошел с 24 по 26 октября в китайском городе Чунцин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш спортсмен представил Азербайджан в борьбе с сильнейшими фигуристами мира и по сумме короткой и произвольной программ набрал 222,64 балла. Этот результат позволил Литвинцеву занять шестое место среди 12 участников.