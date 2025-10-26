https://news.day.az/sport/1790913.html Азербайджанский фигурист стал шестым на этапе Гран-при в Китае - ФОТО Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев успешно выступил на этапе серии Гран-при по фигурному катанию Cup of China, который прошел с 24 по 26 октября в китайском городе Чунцин.
Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев успешно выступил на этапе серии Гран-при по фигурному катанию Cup of China, который прошел с 24 по 26 октября в китайском городе Чунцин.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш спортсмен представил Азербайджан в борьбе с сильнейшими фигуристами мира и по сумме короткой и произвольной программ набрал 222,64 балла. Этот результат позволил Литвинцеву занять шестое место среди 12 участников.
