На участке автомагистрали Баку-Газах в Агдашском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительным данным, грузовик марки "КамАЗ" с прицепом, перевозивший пиломатериалы, столкнулся с другим грузовым автомобилем, перевозившим рыбу. В результате ДТП рыба рассыпалась по дороге и прилегающей территории.

Сотрудники МЧС привлечены к месту происшествия, ведутся спасательные работы по извлечению застрявших в автомобилях лиц. По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие и тяжело раненые.

По данному факту проводится расследование.