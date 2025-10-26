https://news.day.az/society/1790906.html Крупное ДТП на трассе Баку–Газах, есть погибшие и раненые На участке автомагистрали Баку-Газах в Агдашском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительным данным, грузовик марки "КамАЗ" с прицепом, перевозивший пиломатериалы, столкнулся с другим грузовым автомобилем, перевозившим рыбу.
Крупное ДТП на трассе Баку–Газах, есть погибшие и раненые
На участке автомагистрали Баку-Газах в Агдашском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительным данным, грузовик марки "КамАЗ" с прицепом, перевозивший пиломатериалы, столкнулся с другим грузовым автомобилем, перевозившим рыбу. В результате ДТП рыба рассыпалась по дороге и прилегающей территории.
Сотрудники МЧС привлечены к месту происшествия, ведутся спасательные работы по извлечению застрявших в автомобилях лиц. По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие и тяжело раненые.
По данному факту проводится расследование.
