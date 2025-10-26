https://news.day.az/world/1791040.html Мэру Гюмри предъявили новое обвинение Мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявили новое обвинение. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, слова Гукасяна касательно вступления Армении в союз с другими странами (озвучены 16 и 23 сентября во дворе Антикоррупционного суда) расценены как публичный призыв к отказу от суверенитета РА.
Защита утверждает, что это обвинение не имеет ничего общего со статьей 422 УК Армении и является проявлением политического преследования.
Ранее мы сообщали, что в Армении арестованы мэр города Гюмри и восемь человек по обвинению в получении и даче крупной взятки должностными лицами общины.
