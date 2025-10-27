https://news.day.az/society/1791124.html

Будут захоронены останки еще 16 шехидов Первой Карабахской войны - ФОТО

Еще 16 пропавших без вести шехидов будут похоронены. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом опубликовала Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики.