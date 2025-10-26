https://news.day.az/unusual/1790980.html Астронавт NASA снял космический «поезд» из спутников Starlink - ВИДЕО Астронавт NASA снял космический "поезд" из спутников Starlink на фоне полярного сияния. Вокруг Земли сейчас кружит более 8,4 тыс. таких аппаратов, создающих серьезные помехи для работы астрономов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
