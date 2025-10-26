Астронавт NASA снял космический «поезд» из спутников Starlink

Астронавт NASA снял космический "поезд" из спутников Starlink на фоне полярного сияния. Вокруг Земли сейчас кружит более 8,4 тыс. таких аппаратов, создающих серьезные помехи для работы астрономов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.