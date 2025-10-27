Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам

Китай и США на переговорах в Малайзии достигли рамочного консенсуса по решению торговых вопросов. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И, передает информагентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава МИД КНР провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

"Обе стороны прояснили свои позиции, укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по взаимному решению текущих неотложных торгово-экономических вопросов", - сказал Ван И.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на "критически важное программное обеспечение".

Эти меры представлены как ответ на "чрезвычайно агрессивную позицию" Китая в торговле. Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка.