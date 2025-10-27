Почему в общественном транспорте так тесно?

В последнее время в столичных автобусах наблюдается увеличение пассажирской плотности, что затрудняет ежедневные поездки. Пассажиры считают, что сокращение интервалов движения автобусов могло бы помочь снизить эту нагрузку.

Однако эксперты отмечают, что только регулирование интервалов недостаточно для решения проблемы, и необходимо учитывать другие факторы.

Как сообщает Day.Az, в комментарии для Sfera.az транспортный эксперт Аслан Асадов отметил, что возникновение перегруженности автобусов связано с несколькими причинами. По его словам, одной из основных является чрезмерная загрузка автобусов помимо установленного интервала:

"То есть пассажиропотоки распределяются неравномерно по направлениям. Основная нагрузка городской транспортной системы приходится на автобусные и метро-перевозки. Также предпринимаются определённые меры в области такси-перевозок. Но суть проблемы в том, что если все виды пассажирских перевозок будут организованы по единой схеме и последовательности, эта ситуация будет решена".

Эксперт подчеркнул, что за короткий срок можно достичь высокого качества обслуживания:

"Увеличение количества автобусов, расширение посадочных и высадочных пунктов для такси - это факторы, влияющие на основную нагрузку пассажирских перевозок. Важно, чтобы пассажиропотоки равномерно распределялись по маршрутам и перевозки становились более перспективными".