Португальский нападающий "Аль Насра" Криштиану Роналду раскрыл главный секрет спортивного долголетия. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на видеоролик в Whoop, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Футболист назвал главным инструментом здоровый сон. Он рассказал, что ложится около полуночи и встает в 8:30 утра. "Это самое главное из всего, что мы имеем в жизни с точки зрения того, как сохранить здоровье", - признался Роналду.

В 2021 году Роналду раскрыл, как он поддерживает физическую форму. Секрет португальца - физические нагрузки. Кроме тренировок на поле Роналду ежедневно проводит время в домашнем тренажерном зале и бассейне.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.