В Азербайджане оштрафован известный телеканал

В результате мониторинга, проведённого Аудиовизуальным Советом, было выявлено нарушение требования статьи 9.3 Закона "О защите детей от информации, причиняющей вред" во время трансляции программы "Toya gəlmişik" на телеканале MTV 22 октября 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Аудиовизуальном Совете.

Сообщается, что в передаче была показана свадебная церемония между близкими родственниками (двоюродной сестры и двоюродного брата) в одном из регионов, что является нарушением статьи 12.0.2-1 Семейного кодекса Азербайджанской Республики. В соответствии со статьей 388-2.0.4 Кодекса об административных правонарушениях, за указанное нарушение юридические лица подвергаются штрафу в размере от трех до четырех тысяч манатов.

В отношении телеканала составлен и направлен в суд протокол.