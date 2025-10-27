Азербайджан и ООН подписали Рамочный документ о сотрудничестве на 2026–2030 годы

Между Азербайджаном и Организацией Объединенных Наций подписан Рамочный документ о сотрудничестве на 2026-2030 годы.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство экономики.

Рамочный документ о сотрудничестве в целях устойчивого развития на 2026-2030 годы (UNSDCF) был подписан между правительством Азербайджанской Республики и ООН на мероприятии в Баку, посвященном 80-летию создания Организации Объединенных Наций (ООН). Документ подписали министр экономики Микаил Джаббаров и постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

Документ определяет стратегические направления партнерства между Азербайджаном и ООН на ближайшие пять лет, отражает совместные обязательства по содействию устойчивому развитию и повышению благосостояния населения страны.

На мероприятии постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева подчеркнула роль прочного партнерства между Азербайджаном и ООН в достижении Целей устойчивого развития.

Было отмечено, что подписание Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития является началом нового, ориентированного на будущее сотрудничества в интересах устойчивого развития человечества и планеты.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов подчеркнул важную роль ООН как одного из основных столпов многосторонней дипломатии. Было отмечено, что Азербайджан придает особое значение достижению Целей устойчивого развития ООН, расширению прав и возможностей женщин и молодежи в этом направлении, продвижению гуманитарных инициатив и межкультурного диалога.

Министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул долгосрочное и плодотворное сотрудничество нашей страны с ООН. Он отметил, что партнерство создает новые возможности для устойчивого развития и эффективные механизмы поддержки для совершенствования модели экономического развития страны. Было отмечено, что Рамочный документ, являющийся новым этапом совместной деятельности, основан на успехах, достигнутых в предыдущие периоды сотрудничества, и соответствует долгосрочным социально-экономическим приоритетам Азербайджана, включая развитие человеческого капитала, инноваций, экосистем, устойчивости к изменению климата, содействие эффективному "зеленому" переходу и обеспечение инклюзивного роста.

В мероприятии приняли участие руководители государственных учреждений, представители дипломатического корпуса и международных организаций. Участники обсудили глобальную деятельность ООН и прогресс в реализации Повестки дня на период до 2030 года в рамках сотрудничества Азербайджана с Организацией.

На мероприятии также был показан короткометражный фильм "Живое наследие", отражающий 80-летнюю историю ООН, посвященную содействию миру, достоинству и процветанию для всех.