В рамках ХХ Baku Jazz Festival прошла дискуссионная панель JAZZ & AI

Дискуссионная панель, посвященная искусственному интеллекту(ИИ) и джазу, прошла 26 октября в рамках ХХ Baku Jazz Festival в пространстве Jolly Joker.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие: Анна Рускевич - арт-директор фестиваля Jazz on the Dnipro, Иэн Паттерсон - главный редактор журнала All About Jazz, Джахангир Селимханов - советник министра культуры Азербайджана, музыкальный эксперт, Хикмет Бабазаде - джазовый музыкант, эксперт по цифровому контенту и ИИ.

Во время дискуссии обсуждались вопросы влияния искусственного интеллекта и современных технологий на будущее джаза.

В беседе с АЗЕРТАДЖ Джахангир Селимханов рассказал о том, какова в нашей стране ситуация с развитием искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект - это широкая тема. У нас на государственном уровне к этому внимательно относятся. И даже в отношениях с зарубежными странами среди каких-то приоритетов тема искусственного интеллекта тоже начинает проявляться. Что касается Министерства культуры, то в отношении ИИ и применения его в искусстве у нас есть учебная программа в Yaradıcı Hub - это площадка, которую Министерство культуры создало для тренингов, развития стартапов, пробы молодыми людьми своих возможностей в креативных профессиях. Учебников по ИИ сейчас не может быть, потому что в этой сфере все меняется буквально каждую неделю. Самые последние образцы можно считать даже днями или часами. Тут нужно постоянно идти в ногу со временем.

Я сам в рамках своего курса по арт-менеджменту и культурной политике в Университете культуры и искусств применяю ИИ. Предлагаю студентам прийти на занятие с уже изученным материалом. А потом из своей практики начинаю приводить примеры, которые мы с помощью ИИ проверяем и дополняем. Естественно, это не заменяет ни преподавателей, ни деятелей культуры. Потому что нельзя полностью доверять тому, что "сказал" ИИ. Это нужно перепроверять. Самое важное, чему мы должны научиться, - как правильно взаимодействовать с ИИ. Не просто быть у него в подчинении. Умение ставить вопросы - это то, чему мы должны учиться и передавать друг другу", - подчеркнул советник министра культуры.

Стоит особо отметить тот факт, что в ходе выступлений спикеры привели интересные примеры взаимодействия людей с ИИ из своей жизни. В частности, Иэн Паттерсон рассказал о том, как в юности имел удовольствие повстречаться с профессором Стивеном Хокингом и наблюдал технологии, с помощью которых тот коммуницировал.

Сегодня в рамках XX Baku Jazz Festival также ожидается очередной концерт фестиваля. На сцену пространства Jolly Joker выйдут: IPEK DINC и NURLAN HUSEYNZADEH TRIO (Турция - Азербайджан), дуэт GRZECH PIOTROWSKI & TAMARA BEHLER (Польша) в сопровождении Камерного оркестра под управлением дирижера Валида Агаева. Сюрпризом вечера станет выступление основателя фестиваля джазмена Раина Султанова.

Baku Jazz Festival - 2025 проходит в столице с 24 по 31 октября. На протяжении восьми дней в Баку выступают лучшие джазовые музыканты со всего мира. Площадки фестиваля принимают концерты, выставки, джем-сейшны, кинопоказы, мастер-классы, семинары, встречи с известными музыкальными блогерами.