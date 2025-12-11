Названа самая смешная фотография дикой природы 2025 года

Победителем конкурса Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 года стал снимок детеныша гориллы под названием "Дай пять". Об этом сообщается на сайте конкурса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самую смешную фотографию года сделал Марк Мет Коэн из Великобритании. Он с коллегами путешествовал по горам Вирунга в Руанде в надежде поснимать горилл. В итоге они наткнулись на семью приматов, известную как Амахоро. "Они собрались на поляне, где взрослые спокойно собирали пищу, а детеныши увлеченно играли. Один из них явно стремился продемонстрировать свои акробатические таланты: кружился, кувыркался и высоко выбрасывал ноги", - рассказал Коэн историю появления снимка.

Британец добавил, что наблюдать приматов в такой обстановке было большим удовольствием и у него получилось на фото передать игривый дух детеныша.

Отмечается, что в 2025 году на рассмотрение судей было подано более 10 тысяч снимков из 109 стран, что является абсолютным рекордом за все время существования конкурса.