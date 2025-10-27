https://news.day.az/society/1791182.html АЖД добавили новые рейсы на этом направлении В целях удовлетворения растущего пассажирского спроса "Азербайджанские железные дороги" запланировали дополнительные рейсы поездов 1 ноября по направлению Баку-Агстафа и 2 ноября по направлению Агстафа-Баку. Об этом Day.Az сообщили в АЖД.
В целях удовлетворения растущего пассажирского спроса "Азербайджанские железные дороги" запланировали дополнительные рейсы поездов 1 ноября по направлению Баку-Агстафа и 2 ноября по направлению Агстафа-Баку.
Об этом Day.Az сообщили в АЖД.
Отмечено, что в то же время поездки по этим направлениям возможны и по ежедневному маршруту Баку-Газах-Баку.
"Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile", - говорится в информации.
