Как Азербайджан формирует новую реальность для Евразии

Автор: Акпер Гасанов

Это заявление вице-премьера России Алексея Оверчука, уверен, будут активно комментировать не только в Баку, но и в Ереване, Москве, Вашингтоне, Брюсселе. Ведь в нем говорится о готовности организовать транзит российских товаров в Армению через территорию Азербайджана. Соответственно, пред нами очередное подтверждение того, что именно Баку сегодня задает реальные стандарты добрососедства, стабильности и мирного развития в регионе.

По словам Оверчука, "азербайджанская сторона подтвердила возможность использования своих железных дорог для транзита российской продукции в Армению", и сейчас "российские железные дороги" совместно с коллегами решают технические вопросы организации перевозок". И тут имеет смысл напомнить, что ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь с государственным визитом в Казахстане, объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению, существовавших с начала оккупации азербайджанских территорий.

Этот шаг, по сути, открывает новую страницу в истории Южного Кавказа. Ведь впервые за три десятилетия через территорию Азербайджана началось движение грузов, направляющихся в Армению. Первым стал транзит казахстанского зерна - событие символическое и глубоко показательное. Символическое - потому что зерно, продукт, несущий жизнь. Показательное - потому что этот маршрут открывает не только дорогу товарам, но и путь к взаимному доверию.

Да, заявление Алексея Оверчука - это не просто констатация технического факта. Это прямое подтверждение того, что Азербайджан честно и последовательно реализует ту мирную повестку, которая была сформулирована и согласована в ходе встречи Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве Президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Именно там, на нейтральной площадке, были достигнуты базовые договоренности о восстановлении коммуникаций, уважении суверенитета и признании территориальной целостности сторон. Азербайджан не просто выполняет взятые на себя обязательства - он делает это с опережением. Снятие ограничений на транзит и предоставление своей инфраструктуры для мирных перевозок - шаг, который можно охарактеризовать как акт политической зрелости и стратегического видения.

Баку демонстрирует: политика силы, которой он вынужден был прибегнуть в 2020 году, для восстановления своей территориальной целостности, теперь уступает место политике созидания. Победа на поле боя закреплена победой дипломатии. И сегодня, когда азербайджанские железные дороги открываются для транзита в Армению, становится очевидным, что новая реальность на Южном Кавказе формируется именно усилиями Азербайджана.

Показательно, что ранее даже премьер-министр Армении Никол Пашинян вынужден был признать значимость этого шага. "Это чрезвычайно важное заявление, и я хочу выразить признательность президенту Азербайджана за этот шаг", заявил он, выступая на пятом форуме "Шелковый путь" в Тбилиси и комментируя заявление главы азербайджанского государства, сделанное в Казахстане.

Собственно, его реакция была предсказуемой. Ведь, факты сильнее пропаганды: Азербайджан не только восстановил справедливость и территориальную целостность, но и предлагает соседям реальные механизмы для экономического роста и региональной интеграции. Армения, которая долгие годы находилась в состоянии самоизоляции, зависела от закрытых маршрутов через горы и перевалы, получает шанс на нормальную логистику. И все это - благодаря именно Азербайджану.

Но если официальный Ереван проявляет прагматичный и адекватный подход, то армянские "реваншисты" и их покровители в армянской диаспоре реагируют на происходящее с явным раздражением. Им просто нечем ответить на новую реальность, создаваемую руками Азербайджана. Риторика "все потеряно, но мы не сдадимся" больше не находит отклика в обществе. Азербайджан, открыв транзит, показал, что сила - это не только оружие, но и умение прощать, строить и идти вперед. Тем самым Баку выбивает стул из-под реваншистских кругов, которые живут прошлым и пытаются удержать общество в плену страха и обиды.

Очевидно же, что открытие азербайджанского транзита имеет не только политическое, но и серьезное экономическое измерение. Россия, Армения, Казахстан, Грузия - все эти страны получают новые возможности для торговли и логистики. Азербайджана становится ключевым звеном не только в проекте "Север- Юг", о котором также говорил Оверчук, но и в формирующемся коридоре "Восток-Запад".

Вице-премьер РФ отметил, что на азербайджанском участке уже достигнуты заметные результаты, а в Иране начались подготовительные работы к строительству железной дороги Решт-Астара. Это означает, что Баку превращается в главную транспортную артерию Евразии, соединяя рынки Европы, Кавказа, Ближнего Востока и Центральной Азии. Для региона, пережившего десятилетия конфликтов, это - настоящая революция. Ведь устойчивое развитие невозможно без дорог, коммуникаций и торговли. А там, где проходят поезда и движутся грузы, нет места для выстрелов и окопов.