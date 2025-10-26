Здравствуйте, я ваша тетя!
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о скандале вокруг католикоса Гарегина.
Day.Az представляет публикацию:
Опасно, очень опасно быть женщиной в Армении.
Особенно, если у тебя есть брат или муж.
Особенно, если у него есть сын.
Особенно, если этот сын - священник.
Есть только одна категория людей в Армении, которым еще более стремно, чем женщинам. Это священники!
Сами посудите: приехал святой отец домой со службы, уставший, только прилег - открывается дверь и вваливается она, мама Стифлера тетя Сирануш. Возьми, говорит, меня, Аршак, прямо тут, я твой десерт. Сирануш олсун, святой отец!
А самое позорное, что эта грязная история - главное политическое событие месяца в Армении. На полном, как тетя Сирануш, серьезе.
Автор карикатуры - HSF
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре