Здравствуйте, я ваша тетя!

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о скандале вокруг католикоса Гарегина.

Day.Az представляет публикацию:

Опасно, очень опасно быть женщиной в Армении.

Особенно, если у тебя есть брат или муж.

Особенно, если у него есть сын.

Особенно, если этот сын - священник.

Есть только одна категория людей в Армении, которым еще более стремно, чем женщинам. Это священники!

Сами посудите: приехал святой отец домой со службы, уставший, только прилег - открывается дверь и вваливается она, мама Стифлера тетя Сирануш. Возьми, говорит, меня, Аршак, прямо тут, я твой десерт. Сирануш олсун, святой отец!

А самое позорное, что эта грязная история - главное политическое событие месяца в Армении. На полном, как тетя Сирануш, серьезе.

