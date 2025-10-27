Азербайджанская делегация не поедет на пленарную сессию ПА Евронест в Ереван

Документы и заявления Европейского парламента, составляющие половину деятельности ПА Евронест, противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил местным СМИ руководитель азербайджанской делегации в Евронесте Таир Миркишили.

"Эти заявления также не поддерживают процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией в регионе, напротив, льют воду на мельницу сил, заинтересованных в продолжении вражды в регионе.

Милли Меджлис неоднократно выражал протест в связи с этим. Неконструктивное заявление Европейского парламента после мирной встречи в Вашингтоне в августе этого года между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, которая была позитивно встречена во всем мире, в очередной раз подорвало веру азербайджанской делегации в пользе сотрудничества с этой организацией в рамках ПА Евронест.

По этим причинам мы не будем участвовать в пленарной сессии в Ереване. Мы также довели наши возражения до руководства организации. Отмечу, это решение не связано с тем, что мероприятие проводится в Армении.

Сегодня мир между Азербайджаном и Арменией уже обеспечен, предпринимаются практические шаги по нормализации отношений", - сказал Миркишили.