В Камеруне вспыхнули протесты

В Камеруне начались протесты и столкновения протестующих с полицией.

Как передает Day.Az, минимум четыре человека погибли в столкновениях сторонников оппозиционного кандидата Иссы Чиромы с полицией в Дуале и Гаруа накануне официального объявления результатов президентских выборов в Камеруне.

Протестующие блокировали дороги и жгли шины, в то время как власти применяли слезоточивый газ, водометы и боевые патроны, задержав сотни демонстрантов и около 30 политиков и активистов.

Ожидается, что правящий страной более 50 лет (де юро с 1982, де-факто в статусе премьер-министра с лета 1975 года) 92-летний Поль Бийя будет объявлен победителем. Ранее и Чирома и Бийя объявили о своей победе.