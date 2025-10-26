США снизили торговые тарифы для этой страны

Министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул заявил, что Куала-Лумпур добился от Вашингтона понижения торговых тарифов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Благодаря комбинации тарифных послаблений и коммерческих обязательств мы обеспечили снижение уровня тарифов с 25% до 19%", - сказал Зафрул.

Кроме того, Соединенные Штаты согласились освободить от пошлин 1711 видов товаров, включая пальмовое масло и фармацевтическую продукцию. Эти товары составляют около 12% экспорта Малайзии в США.

Помимо прочего, две страны также подписали соглашение о взаимопонимании по критически важным минералам. Куала-Лумпур назвал это "стратегическим шагом по повышению устойчивости цепочек поставок и содействию взаимной выгоде" между Малайзией и США.

