Азербайджан и Центральная Азия формируют новый центр силы

Эпоха, когда глобальные дела вращались исключительно вокруг великих держав, подходит к концу. Это происходит не через одно драматическое событие, а через постепенное, тихое перераспределение влияния по всему миру. И нигде этот сдвиг не заметен так явно - и так неожиданно - как в Центральной Азии. На протяжении многих лет Центральную Азию (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) воспринимали как шахматную доску, как "зону пролета", как периферию. Сегодня она превращается во что-то совершенно иное - кластер самостоятельных средних держав.

Руденшиолд в течение четырех лет занимал должность директора по Центральной Азии в Совете национальной безопасности США при президентах Дональде Трампе и Джо Байдене. В настоящее время - старший научный сотрудник вашингтонского офиса Caspian Policy Center.

Подъем средних держав Центральной Азии заставляет переосмыслить, что вообще означает "соперничество великих держав". Пять стран региона - каждая по-своему - теперь формируют региональные процессы, а не являются их заложниками. Они больше не определяют себя через интересы своих крупных соседей - России и Китая, а выстраивают двусторонние и скоординированные региональные повестки, которые прежде всего отражают их собственные интересы.

Совершеннолетие Центральной Азии

Каждое государство региона проводит свою форму "многовекторной" дипломатии, поддерживая открытые каналы общения с глобальными столицами - Вашингтоном, Москвой, Пекином, Брюсселем, Анкарой и Тегераном. Они регулярно проводят форумы, привлекающие международное внимание к важнейшим региональным вопросам - киберсвязанности, безопасности, управлению водными ресурсами и экологической устойчивости. Страны региона осознают, что вступают во взрослую эпоху своей истории.

Когда Россия вторглась в Украину, последовавшие международные санкции фактически закрыли Центральной Азии доступ к северному транспортному коридору, проходившему через территорию России. Это нарушило значительную часть региональной торговли. Возникшие экономические потрясения вынудили лидеров Центральной Азии принимать "дарвиновские" решения - перестраивать торговые стратегии и адаптировать дипломатические подходы.

Пять центральноазиатских стран, а также Азербайджан и Грузия начали быстро развивать альтернативные маршруты, улучшать инфраструктуру и внедрять механизмы сотрудничества для ускорения транзита грузов. Результатом стал стремительно развивающийся Средний коридор - Транскаспийский маршрут, соединяющий Китай и Европу через Центральную Азию, Каспийское море и Кавказ.

Инфраструктура Среднего коридора как стратегия

То, что четыре года назад началось как вынужденная логистическая перестройка, превратилось в стратегическую переориентацию. Теперь, соединяя Каспийское и Черное моря, Центральная Азия превращается в энергетический и транспортный узел, расположенный в самом сердце Евразии. Используя свое центральное географическое положение, столицы региона меняют правила игры в отношении своих крупных соседей, которые долгое время стремились контролировать региональный транзит и, следовательно, экономики степного пространства.

Получив прямой доступ к мировым рынкам через Средний коридор, экономики региона формируют цепочки поставок и новые экономические реалии, независимые от Москвы и Пекина. Да, они продолжают вести с ними дела, но уже на собственных условиях. Эти страны больше не считают себя хрупкими объектами соперничества - они становятся его полноправными участниками и даже арбитрами.

Государства Центральной Азии наладили партнерство со своими соседями на Южном Кавказе, а также с США, Европой и Турцией для координации таможенных реформ, развития портов, цифровизации торговых потоков и прямого соединения с Европой и Индо-Тихоокеанским регионом. Средний коридор уже давно перестал быть просто торговым маршрутом - он превращается в коридор суверенитета, символ того, как средние державы могут использовать инфраструктуру как стратегический инструмент. Привлекая значительные международные инвестиции для улучшения доступа к рынкам, Астана, Ташкент и другие столицы региона осознали, что связанность - это власть.

От блоков к сетям

Эта поразительная трансформация отражает более широкую эволюцию многосторонности. На протяжении десятилетий международное сотрудничество напоминало колесо, где великая держава находилась в центре, а остальные государства - на спицах. Сегодня эта структура меняется: влияние и власть распределяются горизонтально. На фоне того, как США, Китай, Россия, Европейский союз и другие акторы переживают взаимную перенастройку отношений, между средними державами формируются плотные, перекрывающиеся партнерства, которые размывают традиционные иерархии. В результате мы живем, скорее, в мире сетей, чем в мире блоков.

Рост числа небольших, целевых, двусторонних соглашений отражает новую форму глобальных связей - прагматичную, гибкую и ситуативную. Это уже не борьба "блоков", а баланс сетей. Центральная Азия - яркий пример. Благодаря множеству форматов сотрудничества (например, С5+1), связывающих регион с различными странами, государства региона создали уникальные механизмы взаимодействия, позволяющие им извлекать выгоду из традиционной многосторонности. Эти форматы поддерживаются активной дипломатией на высшем уровне, которая напрямую соединяет лидеров Центральной Азии с их мировыми коллегами, помогая диверсифицировать союзы и торговлю.

Лаборатория перемен

Членство в Организации тюркских государств связывает Центральную Азию с Западом через культурную дипломатию и торговлю. Другие платформы, напротив, закрепляют связи региона с Китаем и Россией, но - как показывают примеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - участие в них зачастую не приносит ощутимых выгод для региональных интересов, а обслуживает повестку Москвы или Пекина. В этом смысле Центральная Азия перестала быть периферией большой политики. Её возвышение до уровня глобального влияния превращает регион в лабораторию будущей многосторонности.

Однако новая политическая среда несет не только возможности, но и риски. Чуть западнее Центральной Азии, на Южном Кавказе, главная задача сегодня - не прекращение войны, а построение прочного мира после войны. Конфликт 2020 года в Карабахе показал, что внешние силы - будь то российские миротворцы или западные посредники - могут сделать лишь ограниченно много. В итоге Армения и Азербайджан, во многом отказавшись от внешнего, пришли к взаимопониманию самостоятельно, стремясь обеспечить долгосрочную стабильность собственными усилиями.

Этот пример применим и к Центральной Азии. Новые средние державы несут и новые обязанности - урегулировать споры, сотрудничать и предотвращать источники нестабильности. Их суверенитет укрепляется не только через балансирование великих держав, но и через балансирование друг друга.

Многополярное мозаичное полотно Центральной Азии

Это расширение регионального суверенитета - часть более широкой картины по всей Азии. На континенте формируется своеобразный "концерт средних держав" - Индия, Япония, Индонезия, Вьетнам, Южная Корея, а теперь и Казахстан с Узбекистаном - все они лавируют, балансируют, ищут стратегическую автономию и не желают становиться чьими-то сателлитами. Так выглядит новая многополярная Азия - не ось союзов, а мозаика самостоятельных центров влияния.

Но чрезмерная автономия тоже несет риски: можно получить многополярность без многосторонности. Представьте группу соседних государств, где много интересов, но нет общих правил. И здесь Центральная Азия вновь служит примером того, как многовекторная дипломатия может оставаться принципиальной и при этом не замыкаться в изоляции, сохраняя автономию без самоизоляции.

Четыре урока для меняющегося мирового порядка

Для Северной Америки, Европы, Восточной Азии и других регионов, привыкших быть центрами глобальных институтов, стоит учитывать четыре ключевых урока при взаимодействии со странами среднего уровня, подобными тем, что в Центральной Азии.

Первое: старая дихотомия между великими державами и малыми странами больше не работает. Между ними растет новый класс "средних игроков", от которых всё чаще зависит, как именно будет разворачиваться глобальное соперничество.

Второе: с ними нужно выстраивать диалог, а не диктат. Партнерства вроде формата C5+1 или инициативы ЕС Global Gateway принесут успех только тогда, когда будут уважать местную субъектность и строиться на равноправии.

Третье: связанность - это стратегия. Железные дороги, порты и цифровые коридоры - это не просто технические проекты, а новые инструменты государственной политики.

Четвертое: пора выйти за пределы мышления "сдерживания". Подъем Центральной Азии - это не игра против Китая или России. Это утверждение суверенитета в "серединных пространствах" мира.

Фактически, это тихая революция самоопределения, в которой страны среднего уровня перестают быть объектами соперничества великих держав и начинают определять себя через собственную политику. С новым самовосприятием приходит фактическое перераспределение влияния - от мировых центров силы к государствам, обладающим значительным весом, развивающимися экономиками и большей гибкостью действий. Взлет Центральной Азии в этот клуб объясняется не только её геостратегическим положением, но и большими запасами редкоземельных и критически важных минералов, на которые растет мировой спрос.

Архитекторы альянсов

Мы вступаем в эпоху стратегического взросления, когда сила формируется через сети, партнерства и заслуженное доверие. Это делает средние державы - особенно страны Центральной Азии - ключевыми элементами будущего мирового порядка. Они достаточно малы, чтобы оставаться прагматичными, и достаточно велики, чтобы играть роль. Эти государства учатся жить в мире множества центров силы - не как жертвы конкуренции, а как авторы сотрудничества.

Их подъем заставляет заново осмыслить, что значит "соперничество великих держав". Центр тяжести мира смещается, рассеивается и выравнивается - от Атлантики к Каспию, от Каспия к Тихому океану. Теперь задача - построить многостороннюю систему, отражающую эту реальность, признающую не только великие державы прошлого, но и средние державы будущего.

