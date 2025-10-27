Omoda показала кроссовер с антикрылом

Новая Omoda 4 получила "заряженную" версию Ultra. Премьера новинки состоялась в рамках Международного саммита пользователей Omoda и Jaecoo,

Как передает Day.Az, об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.

Omoda 4 Ultra представлена в желто-черном окрасе. От показанного ранее стандартного кроссовера ее отличает прежде всего большое антикрыло. Задний бампер версии Ultra другой, а спереди установлен сплиттер. Корпуса зеркал получиил отделку под "карбон", а тормозные суппорты окрашены в желтый цвет.

Omoda 4 Ultra была создана в тесном диалоге с пользователями молодого поколения, которые стремятся к самовыражению и отказу от стереотипов, сообщается в пресс-релизе. Это не просто шоу-кар, а специальная тюнинг-версия, которая демонстрирует возможности Omoda по заводской персонализизации машин.

Технической информации автопроизводитель не представил, ограничившись указанием, что автомобиль получит продвинутую систему помощи водителю (ADAS) уровня L2+, Также сообщается, что большой вертикальный экран в интерьере создает современное цифровое пространство, отвечающее запросам поколения Z.