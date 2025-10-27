Сборная Азербайджана по боксу вернулась с чемпионата Европы U-15

Сборная Азербайджана по боксу, добившаяся успеха на чемпионате Европы U-15 в Будве (Черногория), вернулась на родину.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команду в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали коллектив Федерации бокса, представители спортивной общественности, любители бокса и члены семей спортсменов.

Отметим, что на чемпионате Европы U-15 наши боксеры завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.