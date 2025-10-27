https://news.day.az/sport/1791169.html Сборная Азербайджана по боксу вернулась с чемпионата Европы U-15 Сборная Азербайджана по боксу, добившаяся успеха на чемпионате Европы U-15 в Будве (Черногория), вернулась на родину. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команду в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали коллектив Федерации бокса, представители спортивной общественности, любители бокса и члены семей спортсменов.
Отметим, что на чемпионате Европы U-15 наши боксеры завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.
