https://news.day.az/society/1791005.html Эти автомобили подорожали в Азербайджане - ВИДЕО Распространение новости об отмене налоговых льгот для некоторых автомобилей привело к росту цен на рынке. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АзТВ, повышение цен в наибольшей степени коснулось гибридных автомобилей.
Согласно информации, в государственном бюджете на следующий год предусматривается отмена налоговых льгот, действующих для этих автомобилей. Это, в свою очередь, усилило интерес покупателей к ним.
