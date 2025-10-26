Эти автомобили подорожали в Азербайджане

Распространение новости об отмене налоговых льгот для некоторых автомобилей привело к росту цен на рынке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АзТВ, повышение цен в наибольшей степени коснулось гибридных автомобилей.

Согласно информации, в государственном бюджете на следующий год предусматривается отмена налоговых льгот, действующих для этих автомобилей. Это, в свою очередь, усилило интерес покупателей к ним.