В работе британских разведслужб выявлены серьезные пробелы координации

Специальные службы разведки Великобритании MI5 и MI6, точно так же как и Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ), имеют плохую межведомственную координацию.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствует отчет экс-советника британского премьер-министра Ника Тимоти, который 26 октября приводит газета The Times.

"Существует разрыв между работой Совета национальной безопасности <...> и работой, выполняемой в департаментах, которые контролируют органы безопасности и разведки", - говорится в материале.

Автор отчета подчеркнул, что данным структурам необходимо "улучшать и объединять" подотчетность для того, чтобы службы могли кооперироваться при обеспечении национальной безопасности.