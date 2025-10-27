Азербайджан сократил импорт мяса

В январе-сентябре текущего года в Азербайджан было импортировано 33,3 тыс. тонн мяса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета.

На импорт этого объема мяса было потрачено 75,8 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт мяса сократился на 8,1 тыс. тонн или 19,5% по объему и на 14,7 млн​​долларов США или 16,3% в стоимостном выражении.

За отчетный период импорт мяса составил 0,45% от общего объема импорта страны.

При этом за девять месяцев текущего года из Азербайджана было экспортировано мяса и мясной продукции на сумму 942 тыс. долларов США, что на 263 тыс. долларов США или 21,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что за январь-сентябрь текущего года в стране произведено 434,3 тыс. тонн мяса, в том числе мяса птицы, 1,699 млн тонн молока, 1,789 млрд штук яиц, 14,6 тыс. тонн шерсти и 186,6 тонн коконов шелкопряда. По сравнению с соответствующим периодом 2024 года производство яиц увеличилось на 1,9%, мяса - на 1,2%, молока - на 0,3%, шерсти - на 1,3%, коконов шелкопряда - на 22,1%.