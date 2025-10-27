Ученые открыли способ дышать без легких
Исследователи из Университета Осаки впервые доказали, что человеку можно безопасно вводить кислород через кишечник.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты клинических испытаний опубликованны в журнале Med.
Они показывают: технология энтеральной вентиляции - подачи кислородсодержащей жидкости через прямую кишку - может стать резервным способом поддержания дыхания при повреждениях легких или перекрытии дыхательных путей.
В эксперименте участвовали 27 здоровых добровольцев. Им вводили в кишечник от 25 до 1500 миллилитров специального перфторуглеродного раствора, способного переносить кислород. Участники держали жидкость в течение часа: серьезных побочных эффектов не выявлено, только умеренный дискомфорт при максимальных объемах.
Ученые отмечают, что пока исследование касалось только безопасности процедуры, но следующий этап будет направлен на проверку ее эффективности - насколько быстро кислород может проникать в кровь и улучшать насыщение тканей. Если метод подтвердит свою работоспособность, он может спасти жизни пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью, когда традиционные методы вентиляции легких не помогают.
