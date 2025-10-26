Желающая взять кредит женщина стала жертвой мошенников в Баку - ВИДЕО
Желающая оформить кредит гражданка причинила своим родственникам ущерб в размере 2 тысяч манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, жительница поселка Бине Шарафет Ганберова обратилась за кредитом в 3 тысячи манатов через страницу кредитного сервиса, на которую наткнулась в социальной сети TikTok. После отправки своих данных она попала в ловушку мошенников.
Пострадавшая сообщает, что в итоге ее WhatsApp-аккаунт был взломан, и от ее имени у родственников требовали деньги. Она сразу же сообщила об этом в горячую линию Министерства внутренних дел.
В МВД "Xəzər Xəbər" сообщили, что по обращению гражданки проводится расследование в территориальном органе полиции.
