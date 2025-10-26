https://news.day.az/world/1791047.html В Аргентине автобус упал с моста - много погибших По меньшей мере девять человек погибли в результате падения автобуса с моста в ручей на северо-востоке Аргентины. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TN. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, который следовал навстречу.
В Аргентине автобус упал с моста - много погибших
По меньшей мере девять человек погибли в результате падения автобуса с моста в ручей на северо-востоке Аргентины.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TN.
Автобус столкнулся с легковым автомобилем, который следовал навстречу. В результате ДТП транспортное средство с пассажирами снесло ограждения и упало с моста в ручей. Погибли 8 пассажиров и водитель, 29 человек были доставлены в больницы.
Автобус следовал из города Обера в городе Пуэрто-Игуасу, расположенные в провинции Мисьонес. В момент происшествия на трассе был густой туман.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре