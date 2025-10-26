https://news.day.az/sport/1791053.html

Азербайджанский борец завоевал "золото" молодежного ЧМ

Азербайджанский борец вольного стиля Кянан Хейбатов завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира (U-23), проходящем в городе Нови-Сад в Сербии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в решающей схватке Хейбатов одолел иранца Сину Халили со счетом 9:4 и завоевал "золото".