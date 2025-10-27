https://news.day.az/world/1791058.html Над морем потерпели крушение истребитель и вертолет ВМС США Вертолет и истребитель американских ВМС потерпели крушение в результате двух инцидентов в Южно-Китайском море. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил Тихоокеанский флот США в соцсети Х.
"В 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря во время выполнения плановых операций с борта авианосца USS Nimitz", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что через полчаса истребитель F/A-18F Super Hornet потерпел крушение. В обоих случаях экипаж успел катапультироваться, обошлось без пострадавших.
