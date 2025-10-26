Уровень недовольства немцев кабмином Мерца достиг рекордного показателя

Не менее 66% немцев выразили недовольство работой федерального правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на опрос института исследования общественного мнения INSA, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Сомнение и недовольство растут. 66% немцев недовольны работой федерального правительства. Это рекордный показатель, и он вырос на целых три процентных пункта с 10 октября. Только 25% заявили, что полностью довольны работой правительства", - следует из результатов опроса.

Также около 25% респондентов считают, что правительство Мерца не сможет доработать до конца своего срока в 2029 году и развалится на полпути.

Газета отмечает, что дела и у самого канцлера идут не очень хорошо. 62% опрошенных недовольны его работой на посту.