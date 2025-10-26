https://news.day.az/world/1790981.html В Гонконге зафиксировали случай заражения лихорадкой чикунгунья Случай местного заражения лихорадкой чикунгунья впервые зарегистрирован в Гонконге. Об этом в эфире телеканала RTHK заявил руководитель Центра охраны здоровья мегаполиса Эдвин Сюй, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По его словам, лихорадкой заболела 82-летняя женщина, не покидавшая Гонконг в последние месяцы.
По его словам, лихорадкой заболела 82-летняя женщина, не покидавшая Гонконг в последние месяцы. Сейчас специалисты центра обследуют всех жителей 20 жилых домов в районе проживания заразившейся. По мнению Сюйя, благодаря данной мере можно будет выявить больше случаев заболеваний, что позволит провести оценку риска в Гонконге в течение ближайших недель.
Он добавил, что после выявления случая заражения заболеть могут до 10 тысяч человек.
