Более 90 тыс. жителей востока Австралии остались без света из-за шторма

Более 90 тыс. жителей штатов Квинсленд и Виктория на востоке Австралии остались без света из-за сильной грозы, сопровождающейся мощными порывами ветра и обильными осадками.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC.

В Квинсленде, по данным местной электросетевой компании Energex, доступа к электричеству временно лишились 65 тыс. клиентов. В отдельных районах штата скорость ветра превышала 25 м/с, а размер града достигал 5 см. Экстренные службы и энергетики приступили к устранению последствий непогоды.

В штате Виктория без света остались порядка 25 тыс. человек. Преимущественно речь идет о жителях Мельбурна. Обильные осадки также привели к наводнениям в отдельных районах.

Энергетики рассчитывают восстановить электроснабжение в ближайшие часы.