Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с США

Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с делегацией США, заявил замминистра коммерции КНР Ли Чэнган. Его цитирует Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам представителя китайской делегации, стороны пришли к предварительному консенсусу. Переговоры длились более суток и были достаточно напряженными. Несмотря на твердую позицию американской стороны, Китай остался непреклонен в защите своих интересов.

"Обе стороны конструктивно изучили возможные решения для взаимного урегулирования интересующих вопросов и достигли предварительного консенсуса", - заявил Ли Чэнган.

Среди обсуждаемых тем - проблемы контрабанды фентанила, борьба с наркоторговлей, приостановка взаимного повышения тарифов и экспортный контроль. Теперь стороны должны провести внутренние процедуры утверждения.