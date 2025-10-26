https://news.day.az/world/1791008.html Премьер-министр Великобритании посетит Турцию Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана 27 октября совершит официальный визит в Анкару. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации главы Департамента по связям с общественностью Администрации президента Турции Бурханеддина Дурана.
Премьер-министр Великобритании посетит Турцию
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана 27 октября совершит официальный визит в Анкару.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации главы Департамента по связям с общественностью Администрации президента Турции Бурханеддина Дурана.
Сообщается, что в ходе встречи будут обсуждены текущие региональные и международные вопросы, а также турецко-британские отношения, основанные на тесном союзничестве.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре