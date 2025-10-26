Премьер-министр Великобритании посетит Турцию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана 27 октября совершит официальный визит в Анкару.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации главы Департамента по связям с общественностью Администрации президента Турции Бурханеддина Дурана.

Сообщается, что в ходе встречи будут обсуждены текущие региональные и международные вопросы, а также турецко-британские отношения, основанные на тесном союзничестве.