Населённый пункт без названия в Азербайджане - ВИДЕО
В Товузе есть населённый пункт без официального названия, где проживают примерно 300 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, в этом поселке насчитывается около 70 домов.
Поселок подчинён административной территории села Гярибли, однако официального названия у него нет.
Здесь есть жильё ещё со времён Советского Союза. В период независимости часть жителей переселилась с гор в низменную часть. В поселке имеется природный газ, электричество, интернет и связь, то есть часть инфраструктуры обеспечена. Тем не менее эта территория внутри административной единицы Гярибли остаётся без названия.
В народе её называют "Аран Шамлык", однако отсутствие официального названия создаёт трудности для жителей. Расстояние между поселком и селом Гярибли составляет примерно 70 км. Жители отмечают, что из-за этого для оформления обычных документов или по другим причинам им приходится преодолевать значительные расстояния и тратить много времени. Дети местных жителей вынуждены ходить в школу в селе Дуз Гырыглы, расположенном в нескольких километрах, так как в их поселке школы нет.
В связи с этим в Исполнительной власти Товузского района сообщили, что один из принципов территориального деления Азербайджанской Республики заключается в том, что малые территориальные единицы включаются в состав более крупных. Поэтому признание этой территории отдельной административной единицей и её официальное название нецелесообразны.
