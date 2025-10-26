Населённый пункт без названия в Азербайджане

В Товузе есть населённый пункт без официального названия, где проживают примерно 300 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, в этом поселке насчитывается около 70 домов.

Поселок подчинён административной территории села Гярибли, однако официального названия у него нет.

Здесь есть жильё ещё со времён Советского Союза. В период независимости часть жителей переселилась с гор в низменную часть. В поселке имеется природный газ, электричество, интернет и связь, то есть часть инфраструктуры обеспечена. Тем не менее эта территория внутри административной единицы Гярибли остаётся без названия.

В народе её называют "Аран Шамлык", однако отсутствие официального названия создаёт трудности для жителей. Расстояние между поселком и селом Гярибли составляет примерно 70 км. Жители отмечают, что из-за этого для оформления обычных документов или по другим причинам им приходится преодолевать значительные расстояния и тратить много времени. Дети местных жителей вынуждены ходить в школу в селе Дуз Гырыглы, расположенном в нескольких километрах, так как в их поселке школы нет.

В связи с этим в Исполнительной власти Товузского района сообщили, что один из принципов территориального деления Азербайджанской Республики заключается в том, что малые территориальные единицы включаются в состав более крупных. Поэтому признание этой территории отдельной административной единицей и её официальное название нецелесообразны.

