В Британии выступили за совместное с Германией использование ядерного оружия

Британские военнослужащие выступили за совместное с Германией использование ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Telegraph.

Утверждается, что эта идея принадлежит руководству Министерства обороны Великобритании. При этом переговоры на данную тему между двумя странами еще не проходили.

Источник издания добавил, что совместно использовать ядерное оружие ФРГ и Британию призвал в том числе и экс-генсек НАТО Джордж Робертсон. По его словам, соответствующее соглашение между двумя государствами нужно было заключить уже давно.