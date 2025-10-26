https://news.day.az/world/1791044.html В Турции произошло землетрясение В Черном море недалеко от Стамбула зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (AFAD). Эпицентр подземных толчков находился в 13 километрах к северо-западу от Стамбула и примерно в 16 километрах от побережья.
В Турции произошло землетрясение
В Черном море недалеко от Стамбула зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (AFAD).
Эпицентр подземных толчков находился в 13 километрах к северо-западу от Стамбула и примерно в 16 километрах от побережья. По данным сейсмологического центра Кандилли, магнитуда достигала 3,9.
Жители нескольких районов мегаполиса почувствовали толчки, однако сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, паники среди местных жителей также не наблюдалось.
